В Амстердаме представили ранее неизвестный эскиз Ван Гога

В музее Винсента Ван Гона в Амстердаме в четверг представили ранее неизвестный небольшой карандашный эскиз художника 1882 года, подписанный его именем, который более века хранился в частной коллекции семьи в Нидерландах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает "Би-би-си".

Предполагается, что данный набросок является эскизом рисунка "Изношенный", который представлен в композиции музея. На нем нарисован сгорбившийся старик, который сидит на стуле и обхватывает голову своими руками. Ранее, выполненный в самом начале творческого пути импрессиониста эскиз являлся предметом частной коллекции и был известен весьма узкому кругу людей.

"Этого никогда раньше нигде не видели. Это первый раз, когда этот рисунок выставили на открытом воздухе", - сказал Тейо Медендорп, старший научный сотрудник Музея Ван Гога. Также он добавил, что "абсолютно невозможно" оценить его стоимость.