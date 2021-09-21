Создана методика слежения за угрожающими Земле метеоритами

Американские ученые создали методику слежения за метеоритами, которые могут угрожать Земле. Речь идет о небесных телах, которые уже вошли в атмосферу планеты.

Соответствующее исследование провели в университете Иллинойса. Ученые наблюдали за фрагментами двух метеоров, температура которых повысилась из-за входа в атмосферу Земли. Об этом сообщает Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Оказалось, что после испарения сульфида железа остаются пустоты, которые делают метеориты более пористыми. Эта информация позволяет спрогнозировать вес метеорита, вероятность его разрушения, а также провести оценку разрушений при падении небесного тела на Землю.

Ученые сумели извлечь образцы "внутренностей" метеора, который еще не подвергся воздействию высоких температур при входе в атмосферу Земли.

По сути, метеориту "сделали рентген", что позволило выявить изменения в его структуре.

Ранее астрономы зафиксировали новый случай появления скопления метеороидов - редкого явления, которое возникает при фрагментации небесного тела перед встречей с Землей. Первыми на это обратили внимание любители космоса, которые смотрели прямую трансляцию с камеры телескопа "Субару" на Гавайях.

Отмечается, что иногда в небе на несколько десятков секунд наблюдается группа метеоров, локализованных в какой-то одной области неба. Это редкое явление называется скоплением метеороидов. Оно возникает, когда тела-прародители метеоров распадаются на фрагменты перед встречей с Землей. Впервые его выявили во время метеорного потока Леониды в 1997 году, однако с того времени его фиксировали с Земли лишь несколько раз.