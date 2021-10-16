Ученые рассказали о диете, уменьшающей риск смерти при опасных заболеваниях

Ученые из США и Израиля выяснили, что зеленая средиземноморская диета защищает организм от болезней Паркинсона и Альцгеймера и помогает предотвратить раннее старение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты утверждает, что диета, рацион, обогащенный фруктами, овощами, цельными зернами, бобовыми и орехами позволит уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В средиземноморской диете нет генно-модифицированных продуктов и искусственных добавок. Исключены также сахар и любые продукты, в котором он есть.

Люди, которые придерживаются такой диеты, вместо привычных многим печений и конфет употребляют сладкие фрукты. Также они отдают предпочтение рыбе и морским продуктам вместо мяса животных и птицы.