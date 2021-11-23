Марсоход Perseverance запечатлел свой первый закат на Марсе в 257-й марсианский день миссии. Об этом говорится в публикации, сделанной на странице NASA в Instagram, передает Day.Az.

"Наш марсоход Perseverance сделал свой первый снимок заката! Этот снимок был сделан 9 ноября 2021 года камерой марсохода Mastcam-Z в 257-й марсианский день миссии.

Хотя это первый закат, запечатленный Perseverance, наши исследователи-роботы смотрят на Солнце с поверхности Красной планеты с 1970-х годов. "Викинги" 1 и 2; посадочные модули Pathfinder и Phoenix; марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity уже отправляли кадры восхода и захода солнца.

Марсианские закаты обычно выделяются своим характерным синим цветом. Мелкая пыль в атмосфере позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвета с более длинными волнами. Но этот закат выглядит иначе: меньше пыли в атмосфере дает более приглушенный цвет, чем в среднем. Цвет был откалиброван и сбалансирован по белому, чтобы удалить артефакты камеры", - говорится в публикации.