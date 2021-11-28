Раскрыто содержание сейфа Елизаветы II

Судья Высокого суда Лондона Эндрю Макфарлейн рассказал, что находится в секретном сейфе королевской семьи Британии. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, доступ к сейфу ограничен узким кругом членов королевской семьи и тщательно охраняется. Там лежат более 30 официально заверенных завещаний королевы и ее родственников.

В сентябре Макфарлейн постановил, что завещание принца Филиппа, покойного мужа британской королевы Елизаветы II, будет засекречено в течение как минимум 90 лет, чтобы сохранить достоинство монарха.

Судебные слушания, которые предшествовали этому решению, проводились тайно. Как объяснил судья, на них звучали заявления, которые могут создать основу для "шумихи и домыслов".

Не предавать огласке последнюю волю покойного члена королевской семьи - традиция, заложенная в 1910 году.