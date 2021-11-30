Названо главное слово 2021 года

Американский онлайн-словарь Merriam-Webster назвал существительное "вакцина" главным словом 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи платформы на 601 процент чаще искали слово "вакцина" в 2021 году, а количество запросов по этому слову за два года выросло на 1048 процентов.

В первой десятке по популярности также оказались слова "восстание", "perseverance" (название марсохода, ставшего сенсацией в 2021 году), "осведомленный" (в США используется для описания людей, проповедующих бдительное отношение к расовому или социальному угнетению), "кочевник", "инфраструктура", "цикада", "дерево муррайя", "цисгендер", "страж" и "мета".