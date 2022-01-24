Над российским городом пролетит МКС

Жители Свердловской области в конце января смогут невооруженным глазом наблюдать полет Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью Ura.ru рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, передает Day.Az.

"В конце января начинается вечерняя видимость международной космической станции, МКС. Благоприятный период для наблюдения будет с 23 по 31 января. Самое яркое появление станции произойдет 28 января в 19:06", - рассказал Санакоев.

Отличить МКС от звезд и других светящихся объектов в небе при ясном небе можно будет даже в условиях городской засветки. Она появится в небе в виде яркой звезды, медленно поднимется над западной частью неба, достигнет наивысшей точки на юге и уйдет на восток.

А обладатели телескопов, по уверениям астрономов, смогут разглядеть даже солнечные батареи станции.