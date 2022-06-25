Мясные пирожки с барбарисом из рубленого теста

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом мясных пирожков с барбарисом из рубленого теста.

Для теста:

- 3 ст муки

- 170 гр сливочного масла

- 1 пачка сметаны (200 гр)

- 1 яйцо

- 1/2 ч.л соды, гашенной в 1 ч.л уксуса

- 1/3 ч.л соли .

Для начинки:

- 350 гр телятины

- 2 средние головки репчатого лука

- 2-3 ст.л топленого масла

- сушенный барбарис (зириндж)

- куркума, соль и перец

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2 желтка для смазывания пирожочков



Готовим начинку:

Телятину и репчатый лук пропускаем через мясорубку. Выкладываем на СУХУЮ раскаленную сковороду и дробим фарш деревянной ложкой. Вливаем чуть воды и продолжаем дробить фарш до состояния гиймя. Убавляем огонь до тихого, накрываем фарш крышкой и тушим так минут 10. Затем откладываем крышку в сторону, заправляем мясо специями (куркумой, солью и перцем) и даем лишний жидкости выпарится. Когда жидкость выпарится нужно добавить к мясу масло и хорошенько все прожарить. Под конец готовки добавляем к фаршу барбарис.

Готовим тесто:

Для начала выбираем удобный для нас поднос, где будем ножом рубить муку с маслом. Затем просеиваем на него муку, добавляем соль и перемешиваем. Масло должно быть охлажденным и его лучше, конечно, порубить на кубики, но можете и протереть через терку ( если уж совсем невмоготу!). Включаем режим самурая и рубим длинным ножом муку с маслом в крошку.

В пачку сметаны добавляем соду, гашенную в уксусе, перемешиваем. Делаем в нашей крошке лунку и вливаем в нее сметанку и яйцо. Замешиваем мягкое тесто и убираем в холодильник на час.