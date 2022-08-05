Названы продукты, которые нельзя есть после повторной заморозки

Повторная заморозка мяса, рыбы, мягких сыров или яиц может привести к заражению опасными инфекциями и отравлению, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длительное хранение продуктов в морозилке не только негативно сказывается на их вкусовых качествах, но и может нанести вред здоровью. Лучше повторено не замораживать морепродукты, мясо и сырые яйца.

"Категорически запрещено повторно замораживать уже размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В таких продуктах практически гарантированно размножаются болезнетворные бактерии, которые могут стать причиной серьезных инфекций. При оттаивании они пробудятся и могут существенно подпортить здоровье", - предупредил врач.

Также стоит оказаться от заморозки овощей с высоким содержанием воды, а картофель после разморозки станет сладким.