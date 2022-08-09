Земные дни таинственным образом увеличиваются

Продолжительность земного дня стала внезапно увеличиваться, считают астрономы из Тасманского университета. Об этом сообщает The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последние несколько десятилетий вращение Земли вокруг своей оси, которое определяет продолжительность дня, ускорилось. Из-за этого дни становятся короче, наприме, в июне 2022 года был установлен рекорд самого короткого дня за последние полвека.

Несмотря на это, с помощью атомных часов ученые фиксируют, что с 2020 года дни становятся длиннее. Это оказывает критическое влияние на GPS и другие технологии, которые важны для современной жизни.

Причина этих изменений неясна. Это может быть связано с изменениями климата, природными катаклизмами, таянием ледников или вулканов, в результате которых в атмосферу попало огромное количество воды.