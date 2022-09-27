Microsoft выпустила эксклюзивное мороженое по Minecraft

Корпорация Microsoft объявила о коллаборации с производителем мороженого N!CKS в рамках выпуска четырех вкусов мороженого по Minecraft, сообщает портал Aroged. Десерты можно купить в США с 27 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время акции мороженое N!CKS будет выпущено в четырех вариантах, посвященных элементам игры: Cake Blocka (торт), Emerald Minta (изумруд), Enchanted Apple Pie (золотое яблоко) и Peanut Choklad Glowdust (светокаменная пыль). Упаковка мороженого будет выполнена в виде кубов из Minecraft.

Мороженое будет представлять собой лимитированную серию, и купить его можно будет только по предзаказу за $10 в США. Будут ли доступны покупателям десерта какие-то внутриигровые бонусы или промокоды, не сообщается.

Minecraft - это компьютерная игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB в 2009 году. В 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на Minecraft вместе с компанией Mojang AB за $2,5 млрд.