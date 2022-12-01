Раскрыты главные страхи американцев

Согласно опросу, все больше американцев обеспокоены угрозой ядерной войны, конфликтами стран из-за энергоресурсов и цифровой слежкой. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты исследования Рейгановского форума национальной обороны (RNDF) раскрыли страх граждан перед рядом угроз, которые могут привести к экономическим трудностям или неравенству. В опросе приняли участие 2538 взрослых американцев.

Так 69 процентов опрошенных заявили, что они "чрезвычайно" или "в некоторой степени" обеспокоены угрозой ядерной войны в ближайшие пять лет. Это число на восемь процентных пунктов выше, чем в том же опросе, опубликованном в ноябре 2021 года.

Возможность ядерной войны и террористические атаки беспокоят американцев по мере роста напряженности между США и Китаем, а также другими странами, такими как Россия, которые в настоящее время вовлечены в военный конфликт.

Также 81 процент респондентов тревожатся по поводу возможных войн из-за энергоресурсов, 80 процентов участников исследования заявили о своем беспокойстве по поводу использования технологий наблюдения, нарушающих права человека.