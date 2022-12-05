Оксфордский словарь выбрал слово 2022 года

Оксфордский словарь выбрал главным словом 2022 года сленговое выражение "режим гоблина". Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые слово года было выбрано посредством голосования. В течение двух недель в опросе приняли участие 300 тысяч человек, говорящих на английском языке.

Согласно Оксфордскому словарю, goblin mode ("режим гоблина") - это человеческое поведение, связанное с потаканием собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, когда человек отказывается соответствовать общественным нормам и ожиданиям.

Отмечается, что впервые это выражение появилось в 2009 году в Twitter, но широко стало использоваться в феврале 2022 года. Сейчас к goblin mode прибегают для описания настроения людей, которые не хотят вновь вести "нормальную жизнь" после пандемии коронав