Британия создаст первые в мире космические батареи на америцие-141

Космическое агентство Великобритании объявило о планах создать источник энергии для космической техники на основе америция-141. Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Америций - это не существующий в природе трансурановый химический элемент, металл, который получают искусственно в ядерных реакторах. Изотоп америций-141 имеет период полураспада 433 года, то есть, "живет" в четыре раза дольше плутония. Кроме того, при его распаде образуются лишь альфа-излучение и мягкие гамма-лучи, и потому от вредного воздействия этого металла полностью защищает сантиметровый слой свинца. В связи с этим америций-141 считается перспективным источником радиации для нужд промышленности и науки.

Теперь Космическое агентство Великобритании и Национальная ядерная лаборатория планируют создать из него источник энергии для космических аппаратов. Металл может быть использован как для обогрева аппарата за счет тепла от распада, так и для генерации электричества в радиоизотопных источниках (РИТЕГ). Приборы этого типа преобразую разницу температур в электрический ток и могут работать десятки и сотни лет до исчерпания источника тепла. Именно РИТЕГи питают космические аппараты Voyager и марсоходы Perserverance и Curiosity.

Америций-141, запасы которого накоплены в Великобритании, должен заменить применяемый сейчас в РИТЕГах плутоний-238. Он производится только в российских и американских реакторах, и потому космическая отрасль ощущает его острый дефицит.