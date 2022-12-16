Найдены две потенциально обитаемые экзоземли

Международная группа астрономов из Института астрофизики Канарских островов обнаружила недалеко от Солнечной системы две экзопланеты, которые лежат в зоне обитаемости своей звезды. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Планетам дали названия GJ 1002 b и GJ 1002. Они вращаются вокруг красного карлика GJ 1002, который находится на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. Эти планеты имеют такую же массу, как и Земля, их орбита находится в обитаемой зоне звезды - это значит, что условия на поверхности этих планет приближены к земным и благоприятны для возникновения похожей на земную жизни.

GJ 1002 b требуется около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, GJ 1002 c - 21 день. Красный карлик - маленькая и слабая звезда, поэтому ее зона обитаемости немного смещена и находится ближе к звезде.

Команда продолжит изучать планеты в будущих работах.