В японской реке впервые появился кит

Жители города Осака, расположенного на западе Японии, заметили кита, который заплыл в протекающую местную реку. Об этом сообщила газета Mainichi Shimbun. Животное имеет длину около 8 метров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Раньше киты не заплывали в нашу реку. Вероятно, он случайно оказался здесь, преследуя добычу", - заявил сотрудник местного океанариума, который назвал появление кита "исключительным событием".

Береговая охрана теперь следит за морским млекопитающим. Они также собирают информацию о его здоровье.