https://news.day.az/unusual/1526668.html В японской реке впервые появился кит
В японской реке впервые появился кит
Жители города Осака, расположенного на западе Японии, заметили кита, который заплыл в протекающую местную реку. Об этом сообщила газета Mainichi Shimbun. Животное имеет длину около 8 метров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Раньше киты не заплывали в нашу реку. Вероятно, он случайно оказался здесь, преследуя добычу", - заявил сотрудник местного океанариума, который назвал появление кита "исключительным событием".
Береговая охрана теперь следит за морским млекопитающим. Они также собирают информацию о его здоровье.
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