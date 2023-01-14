Популярный американский блогер MrBeast снял ролик с кыргызстанским тиктокером Аргеном Керимовым. Об этом иностранец сообщил на своей странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на 24.kg.

MrBeast (Джеймс Стивен Дональдсон) - американский видеоблогер, деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Согласно Forbes, его доход в 2021 году составил около $30 миллионов. Считается самым популярным видеоблогером англоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Блогеры сняли видео в рамках челленджа Sigma. Ролик набрал более 78 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков.

Кыргызстанский тиктокер Арген Керимов, известный под ником @argenby, стал популярным на весь мир после видео, где он с помощью мимики изображает сцену из фильма "Американский психопат". Этот жест означает одобрение. В TikTok на его страницу подписано более 13 миллионов пользователей.