https://news.day.az/unusual/1533580.html Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля
Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля
Ученые из организации "Историческая Англия", Агентства культурного наследия Нидерландов (RCE) и Общества морской археологии выявили назначение затонувшего в XVII веке у берегов Сассекса корабля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Обломки древнего корабля сейчас лежат на глубине 32 метра, с момента обнаружения и до сих пор он обозначался как "Неизвестное затонувшее судно у Истборна". Объект сразу же был внесен в реестр наивысшей защиты в соответствии с Законом о защите затонувших судов Великобритании.
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