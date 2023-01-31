Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля

Ученые из организации "Историческая Англия", Агентства культурного наследия Нидерландов (RCE) и Общества морской археологии выявили назначение затонувшего в XVII веке у берегов Сассекса корабля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обломки древнего корабля сейчас лежат на глубине 32 метра, с момента обнаружения и до сих пор он обозначался как "Неизвестное затонувшее судно у Истборна". Объект сразу же был внесен в реестр наивысшей защиты в соответствии с Законом о защите затонувших судов Великобритании.