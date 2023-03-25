Археологи раскритиковали теорию о календарной функции Стоунхенджа

Ученые раскритиковали теорию о календарной функции Стоунхенджа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За несколько столетий изучения Стоунхенджа, возведенного в 2600-х годах до нашей эры, было выдвинуто несколько теорий о его значении и функциях. Археологи сошлись во мнении, что это "место предков", расположенное в приметном ландшафте, как и многие другие языческие святилища.

Важную роль в этой интерпретации играла археоастрономия, поскольку памятник очевидным образом ориентирован по Солнцу - указывает на точку восхода светила во время зимних и летних солнцестояний. Во многих неолитических культурах люди связывали зимнее солнцестояние с загробной жизнью и проводили в этот день поминальные ритуалы.

Недавно была выдвинута теория, что каменный памятник представляет собой подлинный астрономический календарь, идентичный современному. Так, якобы он содержит "зашифрованные" 365 дней в году, разделенных на 12 месяцев по 30 дней плюс пять эпогоменальных дней с добавлением дополнительного дня каждые четыре года. Эта теория основывается на сложной интерпретации расположения камней разного типа и их количества. Например, 30 горизонтальных перемычек связывают с числом дней в месяце.

Теперь Хуан Бельмонте из Института астрофизики Канарских островов и его коллеги подвергли критике эту теорию. Во-первых, несмотря на то, что ориентация памятника на солнцестояние весьма точна, она не позволяет использовать его как календарь. В ближайшие к солнцестоянию дни восход происходит почти в одной и той же точке, камни же задают это направление слишком грубо и не дают отличать, например, 22 декабря от 20-го числа. Для точного определения даты календарный прибор должен позволять определять направление с точностью до нескольких угловых минут или 1/10 градуса.

Во-вторых, увязывание различных каменных элементов с календарем основано на игре с цифрами. Так, число 12 (по количеству месяцев) в памятнике не содержится. И наоборот, портал Стоунхенджа создан из двух камней, но число 2 не фигурирует в теории. Таким образом, календарная теория использует только те элементы, которые благоприятствуют желаемой интерпретации.

Наконец, теория не стыкуется с мировым культурным контекстом. Первый солнечный календарь, содержащий 365 дней + 1 високосный раз в 4 года появился лишь в Египте спустя более чем 2 000 лет в эллинистическую эпоху. Именно египетский календарь был заимствован всеми культурами Старого света, при этом сами египтяне никогда не возводили похожих на Стоунхендж построек, а также любых других "календарных" зданий.

Таким образом, ученые делают вывод, что календарная теория совершенно не состоятельна и ее авторы выдают желаемое за действительное.