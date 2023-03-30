Деревья остаются зелеными на месяц дольше

Ученые предположили, что глобальное потепление изменило способ роста деревьев. Например, лиственные породы в Огайо продлили ежегодный вегетационный период в среднем на месяц, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Исследователи сравнили недавние наблюдения с подробными заметками, которые оставил местный фермер. Он вел подробные записи о росте деревьев, осадках и температуре между 1883 и 1912 годами.

После промышленной революции за последние 200 лет наша планета нагрелась примерно на 1,1°С . При этом листья остаются на деревьях примерно на 15% дольше, чем в XIX веке.

Разные виды реагируют на более высокие температуры по-разному: большинство из них дольше сохраняют цвет листьев до осени, а некоторые раньше дают бутоны. Последствия более длительного вегетационного периода пока неизвестны.

Вероятно, растения поглощают больше углекислого газа из атмосферы за счет более длительного периода роста. Но более сильные колебания температуры могут также вызвать стресс у деревьев.

Ранее ученые подсчитали, что более трети лесов Амазонии деградируют из-за человека.