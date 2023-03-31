Озоновый слой полюсов Земли разрушается на 25% за сутки во время магнитных бурь

Во время сильных магнитных бурь озоновый слой над полюсами в 40-90 километрах от поверхности Земли может всего за сутки разрушиться на 25%. Из-за этого растет поток солнечной радиации. К таким выводам пришли ученые из СПбГУ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25% на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности", - заявила представительница СПбГУ Ирина Миронова.

Озоновый слой расположен в стратосфере в 10-40 километрах над поверхностью Земли. Эта газовая оболочка защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

Когда озоновый слой истончается, растет уровень солнечной радиации. Это вредно для людей - увеличивается риск рака кожи, растения и животные могут погибнуть.

Результаты исследования пригодятся для прогнозирования климата Земли и для анализа распространения радиоволн.

Ранее в ООН заявили, что в ближайшие 40 лет озоновый слой восстановится над всей планетой.