Японцы научились делать пластик из заводских выбросов

Ученые из Осакского университета придумали, как синтезировать пластик из углекислого газа в низкой концентрации - как в выхлопных газах электростанций и заводов. Технология в перспективе поможет наладить производство пластика из отходов. Это сделает его дешевле и экологичнее, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Исследователи создали поли-3-гидроксибутират - биоразлагаемый, но водостойкий пластик, из которого делают упаковки. Материал производят из 3-гидроксибутирата. До этого ученые уже получили его из ацетона и углекислого газа в высоких концентрациях. Теперь - удалось сделать то же самое при низких.

Ацетон ученые добыли из переработанных чернил маркеров. Реакция протекает под воздействием похожего на солнечный света. Через сутки больше 60% ацетона превратилось в 3-гидроксибутират.