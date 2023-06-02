https://news.day.az/unusual/1570133.html Balenciaga выставил на продажу «грязные» кроссовки за невероятную цену - ФОТО
Balenciaga выставил на продажу «грязные» кроссовки за невероятную цену - ФОТО
Французский бренд Balenciaga выпустил в продажу "грязные", "поношенные" кроссовки. Соответствующие пары появились на официальном сайте бренда, передает Day.Az.
Бренд представил модель Defender, которая продается в трех цветах: бежевом, сером и черном. На них нанесен принт, который имитирует пятна грязи и эффекты потертости. Стоимость одной пары составляет $1550.
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