Balenciaga выставил на продажу «грязные» кроссовки за невероятную цену
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Французский бренд Balenciaga выпустил в продажу "грязные", "поношенные" кроссовки. Соответствующие пары появились на официальном сайте бренда, передает Day.Az.

Бренд представил модель Defender, которая продается в трех цветах: бежевом, сером и черном. На них нанесен принт, который имитирует пятна грязи и эффекты потертости. Стоимость одной пары составляет $1550.