На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд Osiris-Rex, вернулась на Землю. Об этом сообщает НАСА, которое вела прямую трансляцию, передает Day.Az.

Она приземлилась на полигоне в американском штате Юта. В НАСА подчеркнули, что путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось.

Миссия по сбору фрагментов Бенну, ширина которого составляет 500 метров, началась в 2016 году. Тогда исследователи НАСА отправили к этому небесному телу зонд Osiris-Rex.

Чтобы приблизиться к астероиду, аппарату потребовалось два года. Еще два года заняло картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец "почвы".