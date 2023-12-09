Установлена еще одна опасность глобального потепления

Ученые Чикагского университета выяснили, что по мере глобального потепления будут укоряться быстрые реактивные потоки в верхних слоях атмосферы Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Согласно специалистам, на каждый дополнительный градус Цельсия быстрые воздушные течения будут ускоряться примерно на 2 процента. Однако самые быстрые потоки будут ускоряться в 2,5 раза быстрее, чем течения со средней скоростью. Это может повлиять на усиление опасной для самолетов турбулентности в ясном небе и способствовать увеличению количества суровых погодных явлений.

Реактивные потоки обычно движутся с запада на восток по всему земному шару в верхних слоях атмосферы, примерно в 10 километрах над поверхностью. Они образуются из-за контраста между холодным плотным воздухом на полюсах и теплым легким воздухом в тропиках в сочетании с вращением Земли. По мере дальнейшего нагревания воздуха в тропиках он будет содержать гораздо больше влаги. Это усилит контраст в плотности.

Ученые заявили, что, хотя в последние десятилетия наблюдались рекордные скорости ветра струйных струй, эффект пока не является статистически значимым. Однако он может проявиться в ближайшие несколько десятилетий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!