Самая маленькая из известных звезд является частью необычной двойной системы

Большая международная команда астрономов обнаружила самую маленькую из известных на сегодняшний день звезд. Исследователи определили, что она находится в паре с более крупной звездой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, cтатья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Недавние исследования показали, что горячие субкарликовые звезды являются самыми маленькими из известных видов звезд. В этом новом исследовании ученые обнаружили самую маленькую на сегодняшний день горячую субзвезду, которая является частью двойной системы J0526. Она расположена примерно в 2760 световых годах от Земли. Более крупный невидимый белый карлик получил обозначение J0526A, а горячий субкарлик был назван J0526B.

Маленькая звезда примерно в семь раз больше Земли. Это означает, что она меньше Сатурна. Температура ее поверхности составляет приблизительно 2226°C. Она обращается вокруг более крупной звезды примерно каждые 20 минут, что является самой короткой известной двойной орбитой. Из-за своих уникальных характеристик более крупный белый карлик не виден. Однако исследователи подтвердили, что он есть, отметив деформации орбиты меньшей звезды.

Обнаружение исследователями двойной системы подтверждает теорию, разработанную китайскими астрономами более 20 лет назад: их расчеты показали, что существование маленьких звезд в двойных системах должно быть возможным.

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