https://news.day.az/unusual/1640877.html Древний наскальный рисунок случайно обнаружили после тушения лесного пожара
Древний наскальный рисунок случайно обнаружили после тушения лесного пожара
Рейнджеры национального парка в провинциях Кхонкэн и Чайяпхум, Таиланд, случайно нашли наскальный рисунок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Bangkok Post.
Работники обнаружили образец наскальной живописи после того, как потушили лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили странный рисунок.
Рейнджеры сфотографировали находку и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить историю возникновения древнего рисунка и определить его авторов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре