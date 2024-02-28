Древний наскальный рисунок случайно обнаружили после тушения лесного пожара

Рейнджеры национального парка в провинциях Кхонкэн и Чайяпхум, Таиланд, случайно нашли наскальный рисунок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Bangkok Post.

Работники обнаружили образец наскальной живописи после того, как потушили лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили странный рисунок.

Рейнджеры сфотографировали находку и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить историю возникновения древнего рисунка и определить его авторов.

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