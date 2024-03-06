Индия приступает к созданию своей первой космической станции

Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к созданию своей первой космической станции в рамках амбициозных космических планов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, по словам главы ISRO С. Соманата, первые модули станции могут быть запущены уже в ближайшие годы.

Президент Индии Нарендра Моди поставил перед ISRO цель создать собственную космическую станцию, которая будет введена в эксплуатацию к 2035 году. Организация уже начала разработку соответствующих технологий. Планируется вывести станцию Bharatiya Antariksh (Бхаратия Антарикш) на низкую околоземную орбиту, где она будет вмещать от 2 до 4 астронавтов. Если все пойдет по плану, то Индия станет четвёртой страной, после России, США и Китая, имеющей собственную космическую станцию.

Задача создания космической станции возложена на Космический центр Викрама Сарабхая в Тируванантапураме. План состоит в том, чтобы использовать самую мощную ракету Индии, Bahubali или ракету-носитель Mark 3, для запуска компонентов на орбиту высотой около 400 км над Землёй.

Индия планирует проводить эксперименты по микрогравитации и астробиологические исследования на своей космической станции. Также она будет использоваться для изучения возможности обитания на поверхности Луны.

По оценкам, вес космической станции может составить около 20 тонн, но, возможно, она будет иметь надувные модули, что увеличит её окончательную массу до 400 тонн.

Одна сторона станции будет предназначена для стыковочного узла, который будет использоваться для стыковки модуля экипажа и ракеты, доставляющей астронавтов. Индийские учёные разрабатывают специальный стыковочный порт, который будет совместим со стыковочным портом МКС.

Когда индийская космическая станция будет завершена, она будет состоять из четырёх модулей, а также четырёх пар солнечных панелей и постоянной системы эвакуации модуля безопасности экипажа для чрезвычайных ситуаций.

Главный модуль станции будет оснащён индийской системой жизнеобеспечения и контроля окружающей среды, которая будет генерировать кислород, удалять углекислый газ и поддерживать оптимальную относительную влажность.

В первой фазе разработки станции планируется установить две большие солнечные панели, обеспечивающие её энергией.

В рамках видения до 2047 года, президент Моди поставил перед Индией долгосрочные амбициозные цели, включая создание космической станции и отправку первого индийского астронавта на Луну к 2040 году.