Астрономы уточнили вероятность падения на Землю гигантского астероида Апофис

Канадские астрономы из Западного Университета и Университета Ватерлоо уточнили вероятность столкновения гигантского астероида Апофис с Землей в ближайшие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Астероид Апофис открыли в 2004 году. Диаметр космической скалы составляет 325 метров, а масса оценивается в 2,7 млн тонн. Если такой объект упадет на нашу планету, эффект от удара будет сравним со взрывом ядерной бомбы мощностью в несколько мегатонн. Этого достаточно, чтобы разрушить крупный город, а также вызвать сильные землетрясения, цунами и другие масштабные катаклизмы.

Несколько лет назад ученые исключили вероятность того, что Апофис действительно столкнется с Землей, однако в предыдущем исследовании не учитывались факторы случайного воздействия. Специалисты допустили, что какой-либо другой астероид может врезаться в космический камень и изменить его траекторию, направив к нашей планете.

В новой работе астрономы проанализировали орбиты более чем 1,3 млн известных астероидов во внутренней части Солнечной системы и пришли к выводу, что ни один из этого множества объектов не встретится с Апофисом как минимум в ближайшие несколько лет.

Как показали расчеты, в декабре 2026 года Апофис пролетит мимо астероида Ксантус. Дистанция между объектами составит 10 тыс. километров, что исключает возможность столкновения. Однако окружающие Ксантус мелкие обломки теоретически могут ударить по Апофису. Но вероятность такого развития событий ничтожно мала, о чем свидетельствуют результаты моделирования, подчеркнули исследователи.

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