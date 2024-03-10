Мощная вспышка на Солнце

На Солнце произошла вторая сильная вспышка класса М за двое суток. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"10 марта в 16:13 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R2, что является умеренным показателем.

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