https://news.day.az/unusual/1643725.html Мощная вспышка на Солнце - вторая за двое суток
Мощная вспышка на Солнце - вторая за двое суток
На Солнце произошла вторая сильная вспышка класса М за двое суток. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"10 марта в 16:13 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R2, что является умеренным показателем.
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