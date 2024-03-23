Подробности импланта для слепых от Илона Маска

Предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в своем X о создании мозгового импланта, который может вернуть зрение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Маска, новый продукт будет называться Blindsight. Об этом он заявил в комментарии под видео со своим выступлением в 2022 году, где обещал, что однажды имплант Neuralink сможет вернуть зрение слепым людям.

Предприниматель отметил, что медицинское устройство по типу Neuralink уже тестировалось на обезьянах. "Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может быть даже лучше, чем нормальное человеческое зрение", - заключил Илон Маск.

Руководитель стартапа Neuralink подчеркнул, что в ходе экспериментов не пострадало ни одно животное. В начале 2022 года компанию Neuralink обвинили в жестоком обращении с животными из-за случаев смерти обезьян во время испытаний.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!