Ученые разгадали тайну огромного «сердца» на поверхности Плутона

Швейцарские астрономы их Бернского университета и Национального центра планетарных исследований PlanetS выяснили, как на поверхности Плутона возникла огромная область в форме символа сердца, известная как Регион Томбо. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сердце" Плутона неоднородно. Его западная часть - Равнина Спутника - занимает площадь около 2,4 млн километров, что эквивалентно четверти Европы. Этот регион находится на три-четыре километра ниже по высоте остальной поверхности планеты и заполнен белым азотным льдом.

Восточная часть Томбо покрыта аналогичным, но гораздо более тонким слоем льда, происхождение которого до сих пор неясно.

Команда провела цифровое моделирование, показавшее, что необычная область возникла в виде столкновения карликовой планеты с массивным космическим объектом. Согласно выводам специалистов, на заре существования Плутона в него по касательной траектории врезалось некое тело диаметром около 700 километров.

"Ядро Плутона настолько холодное, что породы остались очень твердыми и не расплавились, несмотря на жар удара, а благодаря углу удара и малой скорости объект не погрузился в недра планеты", - объяснил ведущий автор исследования, доктор Гарри Баллантайн.

Ученые считают, что остатки астероида до сих пор находятся под поверхностью Равнины Спутника.

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