Грибки и лишайники могут уничтожать древние наскальные рисунки, выяснили ученые

Международная группа ученых из Австрии и Израиля обнаружила, что обитающие в скалах грибки и лишайники способны уничтожать древнюю наскальную живопись, включая петроглифы (вырезанные на камнях изображения). Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Fungal Biology (FFB), передает Day.Az.

Выводы специалистов основаны на анализе образцов, взятых в пустыне Негев на юге Израиля, где ранее обнаружили тысячи произведений наскального искусства возрастом более 5 тыс. лет.

Команда взяла пробы с петроглифического участка в центрально-западном нагорье Негева. Здесь за год в среднем выпадает всего 87 мм осадков, а температура поверхности скал может достигать 56,3 °C в летние месяцы.

Ученые идентифицировали собранные грибы и лишайники двумя взаимодополняющими методами. Во-первых, они многократно культивировали грибковый материал или споры из камней или почвы на чашках с одной из двух различных питательных сред, пока не получили чистые изоляты для ДНК-штрихкодирования.

Анализ показал, что петроглифы содержат несколько видов грибов родов Alternaria, Cladosporium и Coniosporium, в то время как прямое секвенирование далее обнаружило несколько видов в родах Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia.

Все, кроме Alternaria и Cladosporium, являются так называемыми микроколониальными грибами, которые, как известно, процветают в жарких и холодных пустынях по всему миру. Также были в изобилии представлены лишайники рода Flavoplaca.

По словам ученых, грибки и лишайники выделяют различные кислоты, растворяющие известняковые породы, на которых вырезаны петроглифы.

"Микроколониальные грибы считаются крайне опасными для каменных артефактов. Например, их считают вероятной причиной ухудшения каменного культурного наследия в Средиземноморье", - отметили исследователи.

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