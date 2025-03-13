Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал аномальное вращение галактик во Вселенной

Телескоп Джеймса Уэбба за три года работы предоставил множество уникальных данных о далеких уголках Вселенной. Новое исследование, проведенное ученым из Университета штата Канзас Лиором Шамиром, выявило одну из самых удивительных и загадочных особенностей глубокого космоса - большинство галактик вращаются в одном направлении. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ изображений глубокого космоса, полученных в рамках проекта Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), показал, что около двух третей галактик вращаются по часовой стрелке, в то время как только треть - против часовой стрелки. Всего в исследовании было изучено 263 галактики из области JADES, вращение которых можно было четко определить.

"Разница настолько очевидна, что ее можно заметить без специальных знаний, - объяснил Шамир. - Любой человек, посмотрев на изображения, сможет увидеть это".

С точки зрения современной космологии, количество галактик, вращающихся в разных направлениях, должно быть примерно одинаковым. Однако данные телескопа Джеймса Уэбба показывают явное преобладание галактик с вращением по часовой стрелке, что ставит под сомнение существующие представления о Вселенной.

Шамир предложил две возможные причины этого феномена. Первая гипотеза заключается в том, что Вселенная могла родиться с определенным направлением вращения. Это согласуется с теорией "черной дыры", согласно которой Вселенная является внутренней областью черной дыры. Если это так, то существующие космологические модели могут быть неполными.

Вторая гипотеза связана с эффектом Доплера. Земля вращается вокруг центра Млечного Пути, и из-за этого свет от галактик, вращающихся в противоположном направлении, может казаться более ярким. Если это объяснение подтвердится, то ученым придется пересмотреть методы измерения расстояний в космосе, что может также объяснить расхождения в скорости расширения Вселенной и существование крупных галактик, которые, согласно текущим данным, кажутся старше самой Вселенной.