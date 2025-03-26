Молодость длится дольше, чем мы думали

Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию людей по возрасту. Теперь люди до 45 лет считаются "молодыми".

Об этом в рамках конференции "Экономика опыта" рассказала директор Института демографии Элла Либанова, передает Новости.LIVE.

По словам Эллы Либановой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила возрастную классификацию, что повлияло на понимание жизненных этапов.

"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные Всемирной организацией здравоохранения, то мы видим, что до 45 лет - это вообще молодежь", - отмечает эксперт.

Согласно новым нормам ВОЗ:

До 45 лет - молодой возраст

От 45 до 60 лет - средний возраст

От 60 до 75 лет - пожилой возраст

От 75 до 90 лет - старческий возраст

90+ лет - долгожители

Либанова отмечает, что старение населения - это естественный процесс, который невозможно остановить.

"Доля людей старшего возраста будет увеличиваться с каждым десятилетием. Но эти структурные сдвиги мы можем и обязаны использовать в интересах общества", - отмечает она.

Пересмотр возрастных границ может оказать существенное влияние на социальную политику, в частности на пенсионные реформы, рынок труда и медицинское обеспечение.

По ее словам, современное общество должно адаптироваться к увеличению продолжительности жизни, используя это как ресурс для развития.

"Именно активное долголетие открывает новые возможности перед человеческой цивилизацией", - подчеркивает Либанова.