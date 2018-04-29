Крупный пожар на фабрике на Тайване, есть жертвы
29 апреля 2018 10:05 103
На Тайване не менее семи человек погибли в результате крупного пожара, который вспыхнул минувшей ночью на фабрике в городе Таоюань. О происшествии сообщило Центральное информационное агентство острова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как уточняется, среди погибших - двое рабочих-мигрантов и пятеро пожарных. Еще семеро сотрудников пожарно-спасательного отряда пострадали и были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Причину пожара пока установить не удалось. Правоохранители проводят расследование, передает ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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