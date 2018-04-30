В ОАЭ планируют снять запрет на звонки в Skype

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ведут переговоры по поводу снятия запрета на бесплатные звонки по Skype и FaceTime. Об этом пишет Arabian Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в связи с блокировкой бесплатных приложений для видеосвязи телекоммуникационные провайдеры ОАЭ предлагают пользователям свои платные приложения.

Однако, как отмечается, Microsoft запустил несколько центров обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.

В настоящее время власти страны ведут переговоры с Microsoft и Apple по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии снимут запрет на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Skype.

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