Сирийская ракета напугала гостей свадьбы в Израиле - ВИДЕО
12 мая 2018 07:50 696
Одна из сирийских ракет, выпущенных по территории Израиля, вызвала панику среди гостей свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На записи видно, как сначала звучит сигнал воздушной тревоги, а затем в небе появляется ракета. После этого новобрачные и гости в спешке покидают место празднования свадьбы.
Десятого мая в пресс-службе армии Израиля заявили, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. В ответ Израиль нанес удар по военным объектам в Арабской республике. В Минобороны России подтвердили информацию о нанесении ударов по сирийской территории.
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