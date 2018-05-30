В Кейптауне на ходу подожгли поезд, есть погибшие - ВИДЕО
30 мая 2018 16:20 114
В Кейптауне пригородный поезд подожгли прямо на ходу. Об этом сообщает News 24.
В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Правоохранители подозревают поджог, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Обнаруженное в одном из вагонов тело оказалось так сильно обожжено, что правоохранители пока не смогли установить даже пол погибшего.
Водитель поезда сообщил, что слышал, как что-то бросали в состав.
Сообщается, что экипаж поезда эвакуировал пассажиров и отцепил горящие вагоны.
Линия, на которой произошел инцидент, временно перекрыта.
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