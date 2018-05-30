В Кейптауне на ходу подожгли поезд, есть погибшие - ВИДЕО

30 мая 2018 16:20

В Кейптауне пригородный поезд подожгли прямо на ходу. Об этом сообщает News 24. 

В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Правоохранители подозревают поджог, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Обнаруженное в одном из вагонов тело оказалось так сильно обожжено, что правоохранители пока не смогли установить даже пол погибшего. 

Водитель поезда сообщил, что слышал, как что-то бросали в состав. 

Сообщается, что экипаж поезда эвакуировал пассажиров и отцепил горящие вагоны. 

Линия, на которой произошел инцидент, временно перекрыта. 

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В Кейптауне на ходу подожгли поезд, есть погибшие

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