В Кейптауне на ходу подожгли поезд, есть погибшие - ВИДЕО

В Кейптауне пригородный поезд подожгли прямо на ходу. Об этом сообщает News 24.

В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Правоохранители подозревают поджог, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Обнаруженное в одном из вагонов тело оказалось так сильно обожжено, что правоохранители пока не смогли установить даже пол погибшего.

Водитель поезда сообщил, что слышал, как что-то бросали в состав.

Сообщается, что экипаж поезда эвакуировал пассажиров и отцепил горящие вагоны.

Линия, на которой произошел инцидент, временно перекрыта.

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