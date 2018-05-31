Президент федерации футбола Египта рассказал о сроках восстановления Мохамеда Салаха - ВИДЕО

31 мая 2018 13:33

Федерация футбола Египта накануне выступила с официальным заявлением. Президент организации рассказал о сроках восстановления нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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Президент федерации футбола Египта рассказал о сроках восстановления нападающего Мохамеда Салаха

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