Президент федерации футбола Египта рассказал о сроках восстановления Мохамеда Салаха - ВИДЕО

Федерация футбола Египта накануне выступила с официальным заявлением. Президент организации рассказал о сроках восстановления нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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