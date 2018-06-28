Елизавета II почувствовала себя плохо

Королеве Великобритании Елизавете II "нездоровится", из-за чего она пропустит праздничную службу в соборе Святого Павла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В официальном заявлении королевского дворца говорится, что Ее Величество будет представлять на службе, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия, герцог Кентский.

"Королеве сегодня нездоровится, и она решила не посещать утреннюю службу в соборе Святого Павла в честь 200-летнего юбилея ордена Святых Михаила и Георгия", - заявили во дворце.

Британская королева Елизавета II, в апреле отметившая свой 92-ой день рождения, - старейшая из всех монархов мира. Продолжительность ее правления также является рекордной в истории Великобритании.

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