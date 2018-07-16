Кличко будет вновь баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в будущем намерен вновь баллотироваться для переизбрания на пост мэра украинской столицы.

"Я на этой должности нахожусь четыре года, сделано уже много. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", - сказал он в интервью украинскому изданию "Новое время", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кличко выразил надежду на то, что через десять лет Киев станет европейской столицей и по качеству дорог, и по качеству медицинского сервиса. Кроме того, по словам киевского градоначальника, украинская столица должна "сохранить самое главное - парки и скверы, иметь статус зеленого города, города-парка".

Должность мэра Киева Кличко занимает с лета 2014 года. Следующие выборы на этот пост пройдут в 2020 году.

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