Поезд смял легковушку на переезде в Дагестане, есть погибшие - ВИДЕО

8 августа 2018 15:09

Ребенок и двое взрослых погибли, еще двое пострадали в ДТП, которое случилось утром 8 августа в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, такси с пассажирами выехало на нерегулируемый железнодорожный переезд, когда приближался товарный поезд. В результате состав буквально смял легковушку, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Приехавшие на место спасатели и медики доставили выживших в Карабудахкентскую районную больницу. Сообщается, что возгорания в районе ДТП не произошло. Движение не нарушено. Подробности трагедии выясняются.

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Поезд смял легковушку на переезде в Дагестане, трое погибли

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