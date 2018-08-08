Поезд смял легковушку на переезде в Дагестане, есть погибшие - ВИДЕО

Ребенок и двое взрослых погибли, еще двое пострадали в ДТП, которое случилось утром 8 августа в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС. По предварительной информации, такси с пассажирами выехало на нерегулируемый железнодорожный переезд, когда приближался товарный поезд. В результате состав буквально смял легковушку, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Приехавшие на место спасатели и медики доставили выживших в Карабудахкентскую районную больницу. Сообщается, что возгорания в районе ДТП не произошло. Движение не нарушено. Подробности трагедии выясняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

