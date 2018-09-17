Самолет попал в тайфун - ВИДЕО

Dragon Air попал в тайфун в Китае ShenZhen. Но удалось безопасно добраться, передает Day.Az.

Beijing Capital Airlines подтвердила факт аварии, в общей сложности на борту находилось 166 пассажиров и 9 членов экипажа. После посадки в аэропорту Шэньчжэня была начата экстренная эвакуация, пять из пассажиров получили легкие ранения (скорее всего, во время экстренной эвакуации)

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