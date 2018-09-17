Самолет попал в тайфун - ВИДЕО

17 сентября 2018 12:54

Dragon Air попал в тайфун в Китае ShenZhen. Но удалось безопасно добраться, передает Day.Az.

Beijing Capital Airlines подтвердила факт аварии, в общей сложности на борту находилось 166 пассажиров и 9 членов экипажа. После посадки в аэропорту Шэньчжэня была начата экстренная эвакуация, пять из пассажиров получили легкие ранения (скорее всего, во время экстренной эвакуации)

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Самолет попал в тайфун

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az