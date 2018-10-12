Госдеп запретил гуманитарным работникам ездить в КНДР

12 октября 2018 14:15

Госдепартамент США запрещает сотрудникам американских гуманитарных организаций ездить в КНДР. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные в ситуации источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, таким запретом Соединенные Штаты пытаются оказать дополнительное давление на Северную Корею, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Сообщается, что соответствующее распоряжение отдал глава американского Госдепа Майк Помпео.

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