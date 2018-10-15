Во Франции растет число погибших при наводнении

15 октября 2018 15:44

Число жертв наводнения в департаменте Од на юге Франции достигло 13, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о семи погибших. Еще пять человек получили тяжелые ранения, один пропал без вести.

В префектуре также сообщили об эвакуации тысячи человек в коммуне Пезан в связи с риском прорыва дамбы.

По данным компании электроснабжения Enedis, не менее восьми тысяч потребителей в регионе (департаменты Од и Эро) остались без электричества.

В отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.

В ликвидации последствий стихии в регионе участвуют несколько сотен спасателей и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов и самолета.


 

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