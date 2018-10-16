Венгрию очистят от бездомных
В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным спать на улицах. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь ночлег на улице расценивается как преступление. Подобных нарушителей полиция может заставить отправиться в ночлежку. В случае если бездомные попались трижды за 90 дней, стражи порядка имеют право их задержать и уничтожить личные вещи.
В правительстве указывают, что закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для не имеющих жилья людей. "Мы считаем, что нам необходимо предоставить дополнительную помощь, а не дополнительные права бездомным", - заявил государственный секретарь министерства финансов Бенс Ретвари.
В правительстве также отметили, что выделяют деньги для помощи бездомным: только в 2018 году эта сумма составила более 32 миллионов долларов.
Закон вызвал критику со стороны правозащитников. "Я считаю, что это позорно, что они криминализировали неприемлемую и беспомощную ситуацию, в которой находятся эти люди", - заявила одна из участниц акции протеста, прошедшей у парламента Венгрии 14 октября. Как передает Euronews, новую норму также назвали бесчеловечной, дискриминационной и направленной на запугивание этой категории населения.
По оценкам, в Венгрии насчитывается по меньшей мере 20 тысяч бездомных. При этом на всех не хватает мест в ночлежках: государственные приюты могут разместить лишь 11 тысяч человек, отмечает Euronews.
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