Президент Индонезии предупредил о вероятности нового цунами

Президент Индонезии Джоко Видодо, посетивший в понедельник наиболее пострадавшие от стихийного бедствия районы побережья острова Ява, предупредил о вероятности нового цунами и призвал население и местные власти сделать все необходимое для предотвращения новых жертв. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает индонезийский новостной портал Detik News.

Жертвами цунами, обрушившегося в субботу вечером на индонезийское побережье, стали, по официальным данным, 281 человек, 57 человек считаются пропавшими без вести. Более 3000 человек пострадали от стихийного бедствия, более тысячи эвакуировано. Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.

"Как мы увидели, зоны бедствия не всегда совпадают с предсказаниями (службы спасения). Поэтому прибрежные районы, на которые обрушилось цунами, не были готовы к нему. Есть вероятность нового цунами, и население и (соответствующие) службы прибрежных районов должны быть к этому готовы, мы должны избежать новых жертв", - сказал Видодо, слова которого цитирует портал.

Ранее в понедельник портал Detik News сообщил, что президент Индонезии признал неточность прогнозов национальной службы спасения и преодоления последствий природных катастроф, в результате которой население участков побережья, пострадавших от цунами, не получили заблаговременного предупреждения о вероятности стихийного бедствия.



Президент заявил, что точное предсказание цунами - чрезвычайно сложная задача и пообещал, что в начале 2019 года пройдет общая проверка и усовершенствование всех элементов системы раннего оповещения о цунами в стране.

Ранее в понедельник о вероятном повторении в ближайшее время цунами предупредили видные индонезийские сейсмологи. Как отмечает агентство "Франс Пресс", на семинаре в Джакарте они отметили продолжающуюся вулканическую активность в районе бедствия и возможность новых подводных оползней. Именно подводный оползень, по мнению ученых, стал причиной субботнего цунами.

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