В России неизвестный открыл стрельбу на корпоративе - ВИДЕО

26 декабря 2018 13:24

В центре Казани неизвестный обстрелял двоих мужчин; инцидент произошел вечером 25 декабря. Запись момента стрельбы с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

По данным издания "Казанский репортер", в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего. Сразу после стрельбы появились данные, что конфликт произошел после корпоратива: в мужчин стреляли возле одного из городских кафе. Позже появились другие версии: по одной из них, стрелок открыл огонь после дорожного конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Также ЧП связывают с личностью одного из потерпевших - директора ломбарда, который получил наиболее серьезные ранения. Стрелок до сих пор не задержан, в Казани объявлен план "Перехват".

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Обстрел россиянином гостей новогоднего корпоратива попал на камеры

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