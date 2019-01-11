Массовое отравление водой в Дагестане, десятки пострадавших

Число отравившихся грязной водой в дагестанском селе выросло до 77 человек, 17 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 2-8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. На следующий день число пострадавших выросло до 71 человека. В больнице находились 10 человек. По данным Роспотребнадзора причиной вспышки инфекции стала загрязненная вода.



"На сегодняшний день число заразившихся острой кишечной инфекцией в поселке Ленинаул достигло 77 человек, в том числе 56 детей до 17 лет. В инфекционном стационаре Казбековской центральной районной больницы находится 17 человек, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 10 детей. Тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в релизе.

По данным ведомства, эпидситуация находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

"С целью выявления вновь заболевших бригады медиков проводят подворные обходы. Началась вакцинация местного населения от гепатита А, уже привито почти 600 человек, также против дизентерии привито 36 человек", - отмечается в сообщении.



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